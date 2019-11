Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia: a Mirandola una classe della scuola Neri ricevuta dal sindaco

In occasione della “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, domani 20 novembre il sindaco del Comune di Mirandola Alberto Greco riceverà la visita di una classe di bambini della scuola d’infanzia di Mirandola “S. Neri”. I piccoli interrogheranno il sindaco sul suo ruolo ed i suoi compiti istituzionali, mentre in tema dei diritti dei bambini, gli chiederanno di focalizzare l’attenzione sul “…diritto ad avere un proprio nome, una nazionalità e quindi una cittadinanza e di essere protetto dalla famiglia” (Art.7). Il sindaco dal canto suo, farà poi anche un passaggio “sui doveri civici”, “Dal momento che il connubio diritti/doveri si compensano all’unisono, in quanto è importante far maturare il senso civico fin dalla tenera età.”

Sempre domani in centro storico a Mirandola, in occasione della “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, il palazzo comunale in piazza Costituente, al calar della sera sarà illuminato di luce azzurra.

Tra le iniziative in programma invece nel corso della giornata, si ricordano: all’asilo nido “Paese dei balocchi”: Immagini in movimento Video e letture animate con kamishibai – teatrino giapponese per i bambini; all’asilo nido “Civetta”: Diritto a tavola: a mangiare bene si comincia da piccoli Laboratori di manipolazione e traccia con gli alimenti, filastrocche e canzoni; alla scuola d’infanzia statale “S.Neri”: Letture e Laboratori nelle varie sezioni, si parlerà del diritto al gioco e a sporcarsi, del diritto ad avere una famiglia ed essere accudito, del diritto ad avere un nome, una nazionalità, di conoscere i propri genitori e di venire accudito; alla scuola dell’infanzia statale “M. Montessori”: Ciao!! Giochi con me? Sii!! Come ti chiami? Giochi e laboratori sul diritto al gioco e sul diritto al nome; alla scuola dell’infanzia statale via Poma: Tutti diversi, tutti uguali, letture, laboratori e conversazioni sul diritto al nome e sul diritto alla non discriminazione; alla scuola dell’infanzia statale “C. Collodi”: Con le mani in pasta lettura, conversazione e laboratorio di cucina sul diritto al gioco; alla scuola dell’infanzia paritaria “Don Adani”: L’albero della vita. I diritti si costruiscono insieme, nell’ingresso della scuola prenderà vita un albero, i cui frutti saranno i nomi dei bambini e le radici i loro diritti, alla scuola dell’infanzia paritaria “S. Maria ad Nives”: L’albero dei nomi. Diritto di essere unici, a seguito di letture e conversazioni con bambini e famiglie, allestimento dell’albero dei nomi nel giardino della scuola.