Emergenza maltempo: Vigili del fuoco ancora al lavoro in varie zone della provincia di Modena

E’ proseguita tutta la notte l’attività dedicata all’emergenza idrica sulla provincia con diversi prosciugamenti effettuati nella zona via Barchetta in città.

Attualmente sono tuttora in corso: l’assistenza alla chiusura della falla sull’argine del canale diversivo a Finale Emilia (dove i lavori iniziati ieri dopo la pausa notturna che impediva di operare in sicurezza sono ripresi stamattina. Gli argini intrisi di acqua rallentano il flusso dei mezzi pesanti. La falla non è ancora completamente ripresa ma il livello del canale si è notevolmente abbassato limitando lo sversamento nelle campagne sottostanti); la messa in sicurezza dell’area colpita dallo smottamento a Verica di Pavullo con ancora una decina di famiglie evacuate e verifiche nell’area di cavo argine, tra Albareto e Villavara, invase dall’acqua.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati quasi 200 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco modenesi.