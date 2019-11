Dodi Battaglia live venerdì al Duse di Bologna

Venerdì 22 novembre alle ore 21 il musicista bolognese, storico membro dei Pooh, Dodi Battaglia sarà in concerto al Teatro Duse in città, per il ritorno in scena di ‘Perle – Il tour 2019-2020’, la tournée che nella scorsa stagione ha registrato numerosi sold-out, toccando importanti città come Milano, Roma, Verona, Torino.

Nato da un’idea del chitarrista, cantante e compositore Dodi Battaglia, il tour 2019-2020 propone live una serie di brani appartenenti al repertorio più ricercato ed intenso dei Pooh, caratterizzato da liriche intimistiche cui solo l’ambientazione del teatro sa essere il giusto scenario.

La scaletta del concerto, aggiornata e rivista rispetto alla passata edizione per offrire al pubblico la riscoperta di brani troppo a lungo relegati nei vinili, accompagna lo spettatore in un’ideale esplorazione dell’emozione, toccando temi come l’amore, le radici, il rapporto tra uomo e donna, il viaggio inteso come scoperta del mondo e del proprio io, tratteggiando i molteplici aspetti dell’animo e della storia umana.

Al tutto si accompagna l’interpretazione di Dodi Battaglia che, impegnato in un vero e proprio dialogo con la propria chitarra, sottolinea le strofe e connota gli interi brani con i virtuosismi che da anni accendono l’entusiasmo del suo pubblico.

