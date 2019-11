Turismo sportivo al top: a Pievepelago incontro con Davide Cassani e i sindaci del territorio

Martedì 19 novembre le celebrazioni per i 60 anni Lapam Confartigianato arrivano a Pievepelago, dove l’associazione ha organizzato una qualificata tavola rotonda sui temi dello sport, del turismo e della salute in Appennino. L’attività motoria fa bene non solo alla salute, ma anche al territorio: il turismo sportivo è infatti un fenomeno in grande crescita e rappresenta una fondamentale opportunità di sviluppo economico e sostenibile per la nostra montagna.

La tavola rotonda si svolge dalle ore 18 presso il centro polivalente di Protezione Civile a Pievepelago, via degli impianti sportivi n. 33 e i protagonisti saranno molto importanti. Ospite d’onore Davide Cassani, presidente Apt Emilia Romagna, ex ciclista professionista e commissario tecnico della nazionale maschile di ciclismo su strada, saranno presenti poi l’ex atleta di mountain bike, ora maratoneta, Tommaso Manfredini, i sindaci di Pievepelago, Corrado Ferroni, Riolunato, Daniela Contri e Fiumalbo, Alessio Nizzi oltre a Giulio Campani, presidente Fisi per il Comitato Appenino Emiliano.

Durante la serata sarà anche presentato il liceo Scientifico per gli Sport Invernali Cavazzi e verranno premiate le aziende storiche con 40 anni di fedeltà associativa dei tre comuni coinvolti.