Per i diritti dei bambini giovedì la Fontana di Largo Garibaldi a Modena si illumina di luce blu

Mercoledì 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione dell’anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che quest’anno compie 30 anni. Per ricordare l’evento ai modenesi e nelle serate di mercoledì 20 e di giovedì 21 la Fontana di Largo Garibaldi si illumina di luce blu.

L’evento a cui collabora Hera Luce, si inserisce in “Ascoltare: infinito presente”, il calendario di iniziative proposto dal Comune di Modena per festeggiare la ricorrenza offrendo a famiglie e docenti spunti e momenti di riflessioni, oltre che di gioco per bambini e ragazzi, partendo dall’art. 12 della Convenzione, quello dedicato all’Ascolto delle opinioni del minore, perché non ci può essere uguaglianza e riconoscimento dell’altro senza l’educazione al pensiero e la volontà di stabilire un dialogo e un confronto.

Mercoledì 20 alle 9 il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi accoglieranno in Municipio una delegazione Unicef, guidata dal professor Lorenzo Iughetti presidente di Unicef Modena, insieme a una ventina di studenti dell’Istituto Comprensivo 10 in rappresentanza di sette classi accompagnati dai loro docenti. A sindaco e assessora i ragazzi consegneranno il nuovo Rapporto Unicef sulla condizione dell’infanzia nel mondo e presenteranno il frutto delle riflessioni e del lavoro condotto durante l’anno scolastico.