Molesta la cameriera di un bar: arrestato a Bologna

Avrebbe molestato, fisicamente e verbalmente, la cameriera di un pub-birreria in zona Navile a Bologna. L’autore delle presunte molestie, un impiegato bolognese di 32 anni, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio sarebbe avvenuto ieri all’ora di pranzo mentre la ragazza, una 23enne anche lei di Bologna, era seduta davanti al locale a fumare una sigaretta. Dopo averle chiesto quanti anni avesse, l’uomo le avrebbe rivolto frasi volgari per poi tentare un approccio fisico. La cameriera lo ha allontanato e si è rivolta al proprio datore di lavoro che ha avvertito i Carabinieri. Il 32enne ha qualche precedente per furto e minacce.