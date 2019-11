Modena, piena transita regolarmente. Smottamento a Pavullo

Durante la notte la piena di Secchia e Panaro è transitata regolarmente. Permangono problemi a Modena in zona via Barchetta per difficoltà nello smaltimento delle piogge cadute tra sabato e domenica, con diversi interventi di prosciugamento effettuati dai vigili del fuoco e verifiche in corso. Problemi analoghi anche in zona Strada Cavo Argine. Questa notte verso le 3,30 lo smottamento di un terrapieno con cedimento di un muro di contenimento a Verica di Pavullo, ha reso necessario evacuare a scopo precauzionale alcune famiglie residenti in due edifici.

(immagine d’archivio)