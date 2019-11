A causa delle piogge straordinarie di queste ore si stanno creando numerose buche sul manto stradale nelle strade sassolesi. Nel giro di poche ore possono comparire buche anche profonde. Naturalmente non si possono riparare in tempo reale: le squadre pattugliano le strade cittadine per segnalare i punti più critici e, non appena la pioggia smetterà di cadere, procederanno al ripristino. L’invito è alla prudenza alla guida, moderare la velocità e prestare attenzione