Amici per la Vita Formigine: corso di formazione per volontari sabato 23 e 30 novembre

L’Associazione formiginese “Amici per la Vita” propone nelle giornate di sabato 23 e sabato 30 novembre due lezioni dedicate alla formazione di nuovi volontari. Il corso, che si terrà presso l’Opera Pia Castiglioni in via Mazzini 81 a Formigine dalle ore 9.00 alle ore 12.00, affronterà la delicata realtà dell’assistenza ai malati terminali e sarà coordinato dal dottor Giuseppe Cassetti, anestesista rianimatore.

La mattina di sabato 23 sarà dedicata a “La relazione d’aiuto e l’ascolto del dolore” insieme alla dottoressa valentina Debbia, psicologa, e a “L’organizzazione dei servizi di cure palliative”, a cura del dottore in medicina generale Simone Cernesi. La seconda lezione vedrà invece seguire all’incontro “Il ruolo del volontario nel contesto di cura”, a cura della psicologa psicoterapeuta Sarah Scandone, alcune testimonianze dirette dei volontari. L’Associazione “Amici per la Vita”, nata a Formigine nel 1997, offre da oltre 20 anni nel comprensorio modenese di pertinenza assistenza medica, psicologica e fisioterapica a malati terminali e ai loro familiari ed assistenza sociale rivolta a famiglie in difficoltà, oltre a garantire sostegno ed assistenza a persone colpite da patologie particolarmente critiche quali distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica e malattie neuromuscolari. L’Associazione, che si avvale di un’équipe medica/psicologica, è composta esclusivamente da volontari che mettono a disposizione il loro tempo libero allo scopo di garantire alle persone colpite da malattie gravi la dignità che spetta loro di diritto e di restituire tempi e spazi di vita alle persone che li circondano.

Per prenotare è possibile telefonare ai numeri 059.572594 o 348.8371904 oppure ancora scrivere a: info@amiciperlavita.it.