Numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia di Bologna per criticità idraulica

Dalla tarda serata di ieri sono oltre 30 gli interventi effettuati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, e molti ancora sono in attesa, per eventi legati alla criticità idrogeologica che ha riguardato l’intera provincia.

Si tratta di interventi in gran parte legati alla pioggia caduta. Numerosi quelli per danni d’acqua con allagamenti localizzati, svuotamenti di sottopassi e scantinati oltre che alberi pericolanti e caduta di rami con ostruzione della sede stradale e danni a parti di costruzione (tegole, camini, ecc.).

Particolari disagi si sono registrati a Bologna, in via Ravone (foto), e a Loiano, in via del Pozzo, dove ci sono stati eventi franosi.

Al momento sono 12 le squadre impegnate con oltre 60 vigili del fuoco dalle sedi centrale e distaccate del Comando Provinciale di Bologna.