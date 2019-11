Gravi danni al Ponte Cattani di Rioveggio, chiusura definitiva

La chiusura del Ponte Cattani a Rioveggio è purtroppo definitiva: sono gravi infatti i danni arrecati dalla piena delle ultime ore, e per fortuna l’ordinanza preventiva emessa dal sindaco Bruno Pasquini ha evitato conseguenze più serie o danni alle persone. Saranno infatti necessari interventi strutturali al ponte per consentirne il ripristino, che di sicuro non avrà tempi brevi.

Operai e vigili del fuoco sono intanto al lavoro per liberare le strade dagli alberi caduti. Dal Comune a tal proposito ricordano che i proprietari terrieri sono obbligati ad abbattere alberi e arbusti che incombono sulla carreggiata, ai sensi del nuovo codice della strada (articolo 29) e che in caso caduta, indipendentemente dalla specie o dimensione, vanno rimossi nel più breve tempo possibile.

Come infatti ricorda la comandante della polizia municipale dell’Unione dell’Appennino, la dottoressa Ballestri, la verifica e l’eventuale potature degli alberi che insistono sulla strada stradale è un dovere che prevede responsabilità civili e penali in caso di inadempienza.