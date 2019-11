Furto con spaccata in negozio di ferramenta a Cadelbosco Sopra

Ieri sera intorno alle 22.30, i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, allertati da un cittadino, sono intervenuti in via Guido Rossa in paese dove è stato perpetrato un furto all’interno di un negozio di ferramenta. Sul posto i militari hanno accertato che tre malviventi, fuggiti a bordo di una Bmw poco prima dell’arrivo dei carabinieri, utilizzando una mazza avevano sfondato le vetrine del negozio asportando vari utensili. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.