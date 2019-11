Castelvetro: presentazione del progetto Piace Cibo Sano

Nell’ambito del programma di sviluppo sostenibile della filiera agro-alimentare, il Comune di Castelvetro di Modena promuove un incontro con i Ristoratori locali tenuto dalla dott.ssa Miriam Bisagni dell’Associazione “Piace Cibo Sano” (www.piacecibosano.com).

Durante l’incontro, che si svolgerà lunedì 18 novembre alle ore 15.30 presso la Sala del Consiglio comunale, sarà presentato il progetto “Ricibiamo – chi ama il cibo sano non lo spreca”, che promuove la cultura della riduzione dello spreco e lo sviluppo di buone pratiche di consumo e ristorazione.

Sarà inoltre presentato il concorso per la miglior ricetta antispreco 2020.

In questa occasione verranno distribuite anche le Family bag, offerte gratuitamente dall’ Amministrazione Comunale, per consentire ai clienti di portare a casa il cibo non consumato.

Ha assicurato la propria presenza la dott.ssa Giovanna Cammelli, responsabile della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni, col fine di valutare la possibilità di stage finalizzati a monitorare l’ “impegno sostenibile”.

Questo appuntamento – dichiara l’assessore all’ Ambiente e Sostenibilità, Commercio e Realtà produttive Ernesto Maria Amico – è un momento importante di confronto su temi a cui i cittadini sono sempre più sensibili ed è un’opportunità per formare una rete di Ristoranti sostenibili, facilmente raggiungibile attraverso app e social.

Tale evento – conclude l’Assessore Amico – si ascrive tra le azioni della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) che quest’anno ha come tema centrale “Educare alla riduzione dei rifiuti” .