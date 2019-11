Domenica prossima 24 novembre, Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo ha organizzato il “Braida Street Festival”, che si terrà dalle 8.00 alle 18.00 in via XXIII Settembre, di fronte alla alla sede, nel parcheggio ex mensa. Un modo per animare il quartiere e creare integrazione.

Ci saranno postazioni informative, mercatini, karaoke e punto ristoro con Street Food.

Collaboreranno con CRI Sassuolo anche le altre associazioni: La Calzetta, Emporio Il Melograno, Anfass e Acat.