Annullata la giornata a Reggio Emilia, dedicata al grande fumettista giapponese Leiji Matsumoto

È annullata per motivi di salute di Leiji Matsumoto la giornata a Reggio Emilia, dedicata al grande fumettista giapponese, organizzata, grazie all’Associazione Leiji Matsumoto, da Scuola internazionale di Comics – Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia – Spazio Gerra, EstAsia – Cinema d’oriente in collaborazione con Palazzo Magnani, Toei Animation e Wacom.

Martedì 19 novembre il maestro doveva essere in città per chiudere il tour italiano, in occasione dei 40 anni dalla prima proiezione italiana di Capitan Harlock ed era impegnato in una serie di eventi che comprendevano un incontro con gli studenti della Scuola internazionale di Comics, un saluto istituzionale all’artista dell’assessore alla cultura Annalisa Rabitti in Sala del Tricolore e dialogo tra Matsumoto e Giuseppe Camuncoli, docente e fondatore della Scuola Comics di Reggio Emilia. Infine erano previsti allo Spazio Gerra una sessione di disegno dal vivo e di autografi, dj Set con Pincio Welcome back sailors e proiezione del primo episodio di Capitan Harlock del 1979, con un introduzione di Leiji Matsumoto.

Gli organizzatori, molto dispiaciuti, augurano al Maestro Leiji Matsumoto una pronta ripresa e gli sono vicini in questo momento come tutti i suoi numerosi fan che amano un artista visionario e romantico, capace di far sognare più di una generazione di appassionati.