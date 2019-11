Alla Cionini l’informazione tra social media e fake news”

“Buone notizie! L’informazione tra social media e fake news”: è questo il titolo dell’incontro che si svolgerà giovedì 21 novembre, dalle ore 17 alle 19, nella Biblioteca Comunale “N. Cionini” di Sassuolo, in Via Rocca, 19.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Pane e internet”, promosso dalla Regione Emilia Romagna e dal Distretto Ceramico.

Come riconoscere le “buone notizie”? Come scovare le fake news? Perchè sono così diffuse e come si creano e si diffondono? Internet e i social media hanno cambiato il modo di fare informazione e di informarsi. Aumentando il flusso di notizie aumenta di conseguenza anche quello delle notizie false, non verificate o viziate ad hoc. C’è sempre più bisogno di “buone notizie”, intese come notizie corrette, complete, imparziali. Comprendere perché le fake news si creano e si diffondono velocemente, analizzare insieme alcuni esempi, è un primo passo per evitare il perpetuarsi di questo circolo vizioso di cattiva informazione.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: Biblioteca Comunale “N. Cionini” – Tel.: 0536 – 880813 – E.mail: biblioteca@comune.sassuolo.mo.it