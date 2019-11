Volley: la Green Warriors fa visita a Pinerolo nell’ottava giornata

Sfida ad alta quota per la Green Warriors Sassuolo, che domenica farà visita alla Eurospin Ford Sara Pinerolo nel match valido per l’ottava giornata di Regular Season (girone A). Fischio di inizio, come di consueto alle 17.00.

Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria casalinga e sono separate in classifica generale da sette lunghezze: Pinerolo è al momento secondo con 16 punti, frutto di cinque vittorie e due sconfitte, mentre la Green Warriors è al momento quinta con 9 punti. Una sfida tosta attende quindi le ragazze di Enrico Barbolini, che si troveranno di fronte una delle big del girone: le piemontesi possono contare su giocatrici di grande esperienza nella categoria come Serena Bertone, Silvia Bussoli, Laura Grigolo e Valentina Zago e su giovani particolarmente interessanti come Jennifer Boldini e Michela Ciarrocchi.

“Domenica mi aspetto una bella partita – dichiara coach Barbolini. Affronteremo un avversario indubbiamente molto forte, una delle migliori formazioni del nostro girone ma noi arriviamo a questa partita con la tranquillità e l’entusiasmo che la vittoria di domenica contro Martignacco ci ha portato. In settimana ci siamo allenati bene e con serenità, per cui affrontiamo la partita a viso aperto: le premesse per giocare una buona gara ci sono, poi se questo basterà oppure no lo dirà il campo. Noi comunque come sempre abbiamo lavorato per non lasciare nulla al caso e cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo”.

La partita, il cui arbitraggio sarà affidato alla coppia formata da Roberto Pozzi e Simone Fontini, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube “Union Volley Pinerolo”.