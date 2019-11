Premio Virginia Reiter: la direttrice artistica Laura Marinoni omaggiata con il Premio della Critica Teatrale 2019

Laura Marinoni, direttrice artistica della manifestazione modenese, sarà premiata domani a Napoli con il prestigioso riconoscimento assegnato dall’Associazione Nazionale Critici di Teatro.

Si svolgerà domani sabato 16 novembre alle ore 17 nel Teatro Magnolfi di Prato, sotto l’egida della Fondazione Teatro Metastasio, la cerimonia di assegnazione dei Premi della Critica 2019 assegnati dall’Associazione Nazionale Critici di Teatro. I premi, che non rispondono a categorie precise, ma segnalano spettacoli, personaggi ed eventi che hanno segnato la stagione teatrale appena trascorsa, quest’anno andranno a Laura Marinoni per le sue interpretazioni in “Elena” di Euripide, “John Gabriel Borkmann” di Ibsen e “I promessi sposi alla prova” di Testori, agli spettacoli “Il nemico del popolo” di Ibsen, con la regia di Massimo Popolizio, e “La classe” di Fabiana Iacozzilli.

“A nome di tutta l’Associazione Virginia Reiter faccio i miei complimenti alla nostra direttrice artistica – commenta Anna Reiter, presidente dell’associazione modenese – siamo molto orgogliosi di avere nella nostra squadra una professionista di simile livello”.

LAURA MARINONI

Milanese, proveniente dalla danza, si forma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica S. D’Amico di Roma e debutta in teatro sotto la guida di G. Patroni Griffi che la dirigerà in molti spettacoli, tra cui la Trilogia pirandelliana del teatro nel teatro(Premio E. Duse 1989), commedie brillanti accanto a F. Valeri e V. Caprioli, e, ancora, testi di Marivaux, Cechov, Eliott. G. Albertazzi la sceglie per il Cid di Corneille all’Olimpico di Vicenza, La lezione di Jonesco e vari recitals. L’incontro con Strehler la vede protagonista nel Campiello di Goldoni e nell’Isola degli schiavi di Marivaux; con Castri interpreta Orgia di Pasolini. E’ Antigone a Segesta, Porzia nel Mercante di Venezia, Rosalind nel Come vi piace, Elisabetta nel Riccardo Terzo di Shakespeare, senza dimenticare testi contemporanei di Palazzeschi, Bigagli, Traverso e tanti altri autori. Al Piccolo Teatro di Milano, diretta da L. Ronconi, vince il Premio Ubu 2001 per Lolitadi Nabokov, recita Goldoni, Giordano Bruno, Eschilo al Teatro greco di Siracusa (Premio della Stampa 2002 per la migliore interpretazione nelle tragedie classiche). L’Opera da tre soldi di Brecht-Weil le regala un successo personale anche come cantante e le fa vincere il Premio Flaiano 2004. Sempre nel 2004 ha registrato la prima versione italiana di Enoch Arden di Strauss-Tennyson. Per la televisione è presente in vari sceneggiati, anche all’estero, tra cui la Piovra diretta da G. Battiato, Distretto di polizia 6 e Giorni da leone. In cinema ha partecipato a film coi fratelli Taviani, U. Marino, J. P. Rappenau. Recente protagonista ne Le lacrime amare di Petra von Kant di Fassbinder (regia di Antonio Latella), si aggiudica nel 2007 il Premio Eleonora Duse, riservato alle attrici che si sono maggiormente distinte nell’ultima stagione di prosa.