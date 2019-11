Polentata per sostenere le adozioni in Bosnia, sabato alla Sala Le Nuvole di Gorzano

Una polentata per raccogliere fondi a favore delle adozioni a distanza dei bambini bosniaci. E’ quanto propone l’organizzazione di volontariato Adottando sabato 16 novembre alle ore 20 alla Sala Le Nuvole in via Cappella a Gorzano, con possibilità di menù vegetariano, vegano e per bambini. Adottando si occupa di adozioni a distanza e progetti di solidarietà in Bosnia-Erzegovina. “La sfida”, affermano dall’organizzazione, “è di costruire la pace nei fatti, coniugando l’idealità dei valori con la concretezza dell’intervento sul campo.

Realizzare un’adozione a distanza porta con se una idea caratteristica e distintiva: favorire per quanto possibile la vicinanza tra donatore e bambino attraverso le visite in Bosnia-Erzegovina. L’aiuto materiale viene distribuito direttamente ai bambini e questo consente all’Associazione una visione ravvicinata delle diverse situazioni. Ma non solo: adottando pensa sia giusto abitare i conflitti, crede nell’importanza di mettersi in mezzo là dove le contraddizioni sono ancora aspre, affrontando i processi di elaborazione dei dissidi e promuovendo la riconciliazione. Per questo, oltre all’adozione a distanza, operiamo per realizzare in Bosnia Erzegovina altri progetti di solidarietà a favore dell’inserimento sociale dei giovani, il loro avviamento al lavoro, la creazione di impresa ed altri progetti a sostegno dell’incontro e della memoria”.