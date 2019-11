Donato un monitor all’Oncologia del Santa Maria Nuova in memoria di Barbara Mori

In ricordo di Barbara Mori i familiari, gli amici e i colleghi hanno donato al reparto di Oncologia Day Service del Santa Maria Nuova un monitor Umec 10 Mindray, del valore di 2.070 euro, che servirà al monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti.

Si tratta di un apparecchio, con schermo TFT a colori da 10 pollici, capace di visualizzare sino a 8 tracce. L’unità è leggera, compatta e portatile, ma dotata di grandi prestazioni.

Nei giorni scorsi s’è svolta la consegna dell’attrezzatura da parte dei famigliari al direttore della Struttura di Oncologia Carmine Pinto che ha ringraziato di cuore la famiglia per avere donato uno strumento che si rivelerà molto utile per seguire i pazienti in carico.

(nella foto la mamma e la figlia di Barbara Mori, la dottoressa Alessandra Bologna, il dottor Carmine Pinto e la coordinatrice infermieristica Cristina Galimberti)