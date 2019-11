Cominciano gli incontri di quartiere con l’Amministrazione comunale: il primo giovedì 21

Sarà in distribuzione in questi e nei prossimi giorni, l’invito del sindaco Francesco Tosi a tutti i cittadini di Fiorano Modenese a partecipare agli incontri di quartiere che si svolgeranno sul territorio del Comune.

Nella lettera, scrive: “Gentilissimi, io e i miei collaboratori di giunta incontreremo i cittadini che accoglieranno questo invito, per presentare i dati principali della programmazione comunale per il prossimo triennio e in particolare il 2020.

Replicheremo l’incontro in quattro date diverse (e diversa località) così da dare maggiori possibilità alla partecipazione. Va detto che per consuetudine negli incontri a Nirano e a Ubersetto vengono trattate tematiche molto legate a quella porzione di territorio.

Se sarete presenti, Vi incontreremo volentieri anche per recepire da Voi indicazioni, proposte e segnalazioni, oltre a fornire una corretta informazione su argomenti di Vostro interesse.”

Il primo appuntamento, con inizio alle ore 20.30 (come gli altri seguenti) sarà giovedì 21 novembre a Spezzano, presso la sala civica di Casa Corsini; seguirà lunedì 2 dicembre l’incontro a Fiorano in centro, nella sala riunioni al primo piano di Palazzo Astoria.

I cittadini di Ubersetto sono invitati martedì 3 dicembre presso la sala della Parrocchia e quelli di Nirano mercoledì 4 dicembre a Cà Rossa, in via Rio Salse II Tronco n. 2.