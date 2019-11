Ultimo week end per visitare “Enfasi” presso la Galleria d’Arte Jacopo Cavedoni

Ultimo week end per visitare “Enfasi”, la mostra del Maestro d’Arte Maurizio Perversi di Desenzano del Garda che sarà presente presso la Galleria d’Arte Jacopo Cavedoni in via Fenuzzi 12/14, fino a mercoledì 20 novembre. Lorenzo Perversi è un artista molto conosciuto in città, presente in via Clelia e via Pretorio con le sue opere durante le fiere d’Ottobre tutti gli anni, dal 1999.

Nella nuova mostra “Enfasi” il maestro d’arte espone alcune opere surrealiste, appartenenti al fantastico realismo. Una mostra che sarà visitabile fino al 20 novembre tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Lunedì 18 novembre, poi, all’interno della mostra a partire dalle ore 21 si terrà la conferenza “La mente artistica – Bellezza, Vita e Sonno” con relatori il dott. Enrico Monti, Specialista in Medicina Interna – Cardiologia – Ematologia e Morgana Montermini, Cantautrice e Music Trainer.