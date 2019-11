“Segnale d’allarme – La mia battaglia VR” con Elio Germano nel weekend al teatro di Rio Saliceto

L’associazione culturale Quelli del 29 prosegue la stagione al teatro di Rio Saliceto sabato 16 novembre (ore 18.30 e 21.00) e domenica 17 novembre (ore 18.30 e 21.00) con lo spettacolo “Segnale d’allarme – La mia battaglia VR” con Elio Germano.

Regia: Elio Germano e Omar Rashid.

Spettacolo in realtà virtuale

La mia battaglia è il segnale d’allarme che Germano lancia contro l’informazione fatta solo di opinioni, la tecnologia che rischia di essere veicolo di pura distrazione di massa e una cultura mainstream che finisce per fagocitare sistematicamente la nicchia, sottraendole anche le opportunità concesse dalla tecnologia.

Lo spettacolo è un monologo che porta a riflettere e a porsi domande su vari temi: il consenso, il libero pensiero, l’affabulazione, la dittatura.

È una feroce e allucinata narrazione in cui un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, fino a giungere, al termine del suo show, a una drammatica imprevedibile svolta. Portatore di un muto volere collettivo diffuso nell’aria, l’artista da figura autorevole si farà a poco a poco sempre più autoritario, evocando lo spettro di un estremismo di ritorno travestito da semplice buon senso.

Biglietti: Teatro comunale Rio Saliceto 0522 649465 – 3663206544 giovedì 14 e venerdì 15 novembre: ore 18.00 – 20.00, sabato 16 novembre: ore 10.30 – 13.00 / 18.00 – 21.00, domenica 17 novembre: ore 18.00 – 21.00

www.vivaticket.it