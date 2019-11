Carpi Foto Fest 2019. Verso l’inifinito: dal 16 novembre la quarta edizione del festival dedicato alla fotografia

Dopo il successo delle prime tre edizioni torna, per il quarto anno, Carpi Foto Fest – Focus Giovani, la manifestazione che, promossa dal Gruppo Fotografico Grandangolo BFI – APS, con il patrocinio di Comune di Carpi, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e il contributo di Fondazione CR Carpi, si svolgerà a Carpi dal 16 novembre all’1 dicembre.

La manifestazione trae quest’anno ispirazione dal cinquantesimo anniversario dell’allunaggio: se i passi di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sul nostro satellite hanno segnato l’istante a partire dal quale i limiti dell’infinito umano sono apparsi improvvisamente superabili, per gli animatori del Gruppo Grandangolo è necessario, in un mondo contemporaneo in cui i confini appaiono sempre più fisici, oltre che mentali, raccontare la ricerca di una nuova idea di infinito, di qualcosa che ancora può essere costruito, coltivato, elaborato e definito. Le immagini stesse, che quotidianamente invadono a migliaia la nostra vita di ciascuno, restituiscono l’idea dell’infinito riutilizzo delle icone, della loro rilettura in chiave differente a ogni passaggio generazionale.

A dare il via alla manifestazione sarà, sabato 16 novembre alle ore 10:00, presso la Sala dei Cervi di Palazzo dei Pio, l’inaugurazione delle mostre di questa edizione, che saranno visitabili sino all’1 dicembre ogni giovedì dalle ore 10:30 alle 12:30, mentre sabato e domenica dalle ore 130:30 alle 12:30 e dalle ore16:30 alle 19:00.