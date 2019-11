Al via a Castelfranco Emilia la settimana dell’orientamento scolastico

Dare un supporto concreto ai ragazzi nella scelta della scuola superiore. Questo l’obiettivo della settimana dell’orientamento scolastico che prenderà il via lunedì 18 novembre alle 20.30 all’Istituto Guinizelli di Castelfranco Emilia (via Risorgimento, 58) con l’incontro “Aiutare i figli a orientarsi”. Curata dal Dott. Iacopo Casadei, psicologo del lavoro con un’esperienza ventennale alle spalle in materia di orientamento scolastico e professionale, l’iniziativa è rivolta ai genitori delle scuole medie dell’Unione del Sorbara e ha l’obiettivo di informare e formare sui temi dell’adolescenza e della genitorialità.

Il giorno successivo, martedì 19, si replica a Nonantola, all’Auditorium della scuola media Dante Alighieri (in via Grieco, 32) sempre con inizio fissato per le 20.30. Stesso orario anche per il terzo e ultimo appuntamento con il Dott. Casadei, questa volta al Teatro Comunale di Bomporto (in via Verdi 8/A).

La settimana si concluderà, poi, con un altro appuntamento molto importante, il “Salone dell’orientamento”, in programma sabato 23 novembre, sempre al Polo scolastico Guinizelli di Castelfranco dove, dalle 14.30 alle 19.30, i ragazzi e i loro genitori potranno incontrare docenti e tecnici delle scuole secondarie di secondo grado di Modena (e non solo) che, tramite i propri punti informativi, illustreranno alle famiglie l’offerta formativa. All’iniziativa prenderanno parte anche l’Ufficio Scolastico Regionale rappresentato dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Ci saranno, inoltre, anche le seguenti associazioni di categoria:

LAPAM, CNA, CIA e COLDIRETTI, presenti con l’obiettivo di garantire un collegamento concreto tra istruzione, formazione e lavoro in ambito territoriale-locale;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, per presentare i dati aggiornati sui trend occupazionali della nostra provincia, gli sbocchi professionali, i profili e le competenze più richieste dalle imprese. Non solo, dalle 16.00 alle 18.00 ci sarà Cameraorienta, un “focus” per presentare le prospettive occupazionali nella provincia di Modena.

Elenco istituti presenti sabato 23 novembre: