A Medolla la presentazione del libro di Luca Marchesi

Sarà presentato sabato 16 novembre a Medolla, presso il bar San Luca di via Statale, 111 (nei pressi della rotatoria del Sigma), alle 16, il nuovo romanzo del giornalista e scrittore Luca Marchesi “Un lingotto rosso sangue” (Bookroad), thriller ambientato nella Bassa modenese durante il tragico terremoto del 2012.

Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è organizzata dall’edicola/tabaccheria “Segnali di fumo”. A dialogare con l’autore sarà Giuseppe Ganzerli.

Luca Marchesi ci regala un romanzo capace di fare rivivere persone, momenti ed emozioni in modo straordinario. “Un lingotto rosso sangue” è un intenso thriller che fonde spettacolo e realtà. Il corpo di una ragazza barbaramente assassinata viene ritrovato nascosto in una siepe ai bordi di una pista ciclabile. Sull’omicidio indaga il maresciallo dei carabinieri Salvatore Milano che ben presto scoprirà gli inconfessabili segreti che si nascondono dietro la sonnacchiosa quiete del paese e che coinvolgono le persone più insospettabili. Aiutato nella sua complessa indagine dalla bellissima indovina Paola, nemmeno i devastanti terremoti del maggio 2012 riusciranno a fermare la determinazione del militare, che per smascherare l’assassino dovrà ripercorrere la scia di sangue lasciata da un antico tesoro gravato da un’oscura maledizione.

I diritti d’autore del libro saranno devoluti ai progetti del Sistema bibliotecario dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.