Tiro con l’arco: medaglia di bronzo individuale per il vignolese Alberto Venturelli ad Arezzo

Il vignolese Alberto Venturelli protagonista al Torneo Nazionale Interforze 2019 di tiro con l’arco svoltosi ad Arezzo presso il rinnovato Palazzetto dello Sport San Lorentino all’ombra delle mura della città toscana.

Il 35enne tesserato per i padroni di casa del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “I. Gasbarri”, al rientro dopo 6 mesi interamente dedicati al retrorunning, è rimasto in corsa per la vittoria finale per tutta la gara nonostante l’inizio tutt’altro che promettente, ma la buona seconda parte ha permesso all’atleta di conquistare la medaglia di bronzo individuale beffato dai compagni di squadra Francesco Mencarini, argento con lo stesso punteggio di Venturelli, ma un 10 in più e Andrea Falcinelli oro finale.

I tre arcieri hanno vinto il titolo a squadre riservato alle forze di polizia precedendo la Polizia di Stato.