Sospensione del GiroVerde a Castelnovo Monti fino a marzo 2020

Come di consueto, nelle prossime settimane verrà sospeso in vista dell’inverno il servizio GiroVerde, in concomitanza con il fermo stagionale dell’attività vegetativa delle piante e dei tappeti erbosi. Sarà comunque possibile conferire sfalci d’erba e potature recandosi ai centri di raccolta Iren di Croce e Ca’ Perizzi. Afferma l’Assessore all’Ambiente di Castelnovo Monti, Chiara Borghi: “La sospensione del GiroVerde è ormai una variazione stagionale del servizio nota ai cittadini, che comunque hanno l’opportunità di utilizzare i centri di raccolta.

Mi sento di cogliere l’occasione anche per invitare di nuovo tutti a rivolgersi ai centri, e non abbandonare rifiuti ingombranti o pericolosi nelle piazzole dove sono collocati i cassonetti, in quanto è un comportamento scorretto. Invece, conferirli correttamente ai centri di raccolta rappresenta non soltanto il modo giusto di smaltirli, ma anche un’opportunità: dà infatti diritto a raccogliere “punti” per il sistema premiante che abbiamo introdotto nel 2018. In pratica chi conferisce residui e rifiuti ai centri di raccolta potrà poi ottenere sconti sulla Tari”. Rispetto al GiroVerde Chiara Borghi aggiunge: “Chi abbia ancora qualche esigenza di riordino dei giardini o sgombero di ramaglie potrà usufruire del servizio di ritiro stradale fino alla fine di novembre, con la consueta modalità dei sacchi bianchi raccolti al martedì mattina. In seguito i due centri di raccolta comunali saranno aperti, combinando gli orari, praticamente tutti i giorni, mattina e pomeriggio. La sospensione del GiroVerde può essere anche l’occasione per praticare attivamente il compostaggio domestico, facile da fare anche nel giardino di casa tramite una compostiera dal costo veramente contenuto, ottenendo un ottimo fertilizzante naturale. Il GiroVerde riprenderà il 1 marzo 2020”.

I centri di raccolta osservano nel periodo invernale i seguenti orari: quello di Castelnovo – Croce al lunedì dalle 8 alle 14, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12, il giovedì e il sabato anche al pomeriggio dalle 14 alle 17; quello di Felina – Cà Perizzi dal lunedì al sabato dalle 14 alle 17 (al venerdì l’apertura è anticipata alle 12), il lunedì e il giovedì anche al mattino dalle 10 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 13. Inoltre è sufficiente telefonare al numero verde IREN 800 212607, segnalare la necessità di ritirare un rifiuto ingombrante, e questo sarà prelevato direttamente a domicilio in modo completamente gratuito.