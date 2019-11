SPI FNP UILP ER incontrano i parlamentari eletti in Regione

Piena condivisione di una importante delegazione di parlamentari eletti in regione con le richieste proposte da SPI FNP UILP dell’Emilia-Romagna è stata espressa nel corso di un incontro al quale erano invitati deputati e senatori della regione: presenti gli on.li Carla Cantone, Francesco Critelli, Graziano Del Rio, Andrea De Maria, Antonella Incerti, Luca Rizzo Nervo, Andrea Orlando, la sen. Paola Boldrini e la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi. Piena condivisione di una importante delegazione di parlamentari eletti in regione con le richieste proposte da SPI FNP UILP dell’Emilia-Romagna è stata espressa nel corso di un incontro al quale erano invitati deputati e senatori della regione: presenti gli on.li Carla Cantone, Francesco Critelli, Graziano Del Rio, Andrea De Maria, Antonella Incerti, Luca Rizzo Nervo, Andrea Orlando, la sen. Paola Boldrini e la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi.

Bruno Pizzica, Loris Cavalletti e Rosanna Benazzi, segretari generali del sindacato pensionati, hanno riassunto i temi al centro della manifestazione nazionale programmata per sabato 16 novembre prossimo a Roma:

l’urgenza di una legge sulla non autosufficienza che regolamenti quella che rappresenta una vera e propria emergenza nazionale per coinvolge milioni di persone; la necessità di tutelare il reddito da pensione e quindi da una parte la richiesta di lavorare per ripristinare un sistema di adeguamento annuale efficace e per allargare la platea dei beneficiari della quattordicesima, dall’altra per ridurre le tasse che gravano sui pensionati italiani in modo molto più pesante di quanto succeda in altri Paesi europei.

I parlamentari, a partire da Graziano Del Rio, capogruppo del PD alla Camera, hanno espresso condivisione dei punti proposti e l’impegno di lavorare nel percorso di discussione sulla manovra finanziaria perché abbiano l’attenzione necessaria a definire tutte le possibili soluzioni, pur tenendo conto delle strettoie nelle quali deve muoversi la manovra, a partire dalla necessità di reperire i 23 miliardi necessari ad evitare l’aumento dell’Iva. La sottosegretaria Francesca Puglisi ha riferito del lavoro istruttorio che si sta conducendo presso il Ministero del Lavoro sulle pensioni.