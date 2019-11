Morto a Modena l’ex questore Giovanni Pinto

È morto questa notte a Modena, stroncato da un infarto, l’ex questore di della città Giovanni Pinto. Aveva 67 anni. Il Dott. Giovanni Pinto, che si era stabilito a Modena, ha rivestito le funzioni di Questore della provincia dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2012.

Il Prefetto Maria Patrizia Paba manifesta solidarietà e cordoglio, anche a nome del personale della Prefettura, alla famiglia del Dott. Pinto.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha espresso cordoglio, anche a nome della città, per l’improvvisa scomparsa del prefetto Giovanni Pinto, già Questore di Modena. Il sindaco ha ricordato come Pinto, al pari di altre personalità che hanno ricoperto importanti cariche civili e militari in città, aveva poi deciso di stabilirsi definitivamente a Modena dove viveva con la famiglia a cui va la solidarietà anche del presidente Fabio Poggi e del Consiglio comunale.

Il Questore Maurizio Agricola, i funzionari ed il personale della Polizia di Stato modenese si stringono con accorato affetto alla famiglia in questo triste momento.

***

A capo della locale Questura dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2012, promosso Dirigente Generale ha diretto la Questura di L’Aquila per poi essere nominato Direttore Centrale per l’Immigrazione e la Polizia delle Frontiere.

Conclusa la carriera nella Polizia di Stato nel settembre del 2017, Giovanni Pinto aveva scelto proprio Modena per trascorrere gli anni del meritato riposo.

Nel corso del suo mandato da Questore della Provincia di Modena, ha affrontato con grande impegno il difficile periodo del terremoto e ha definitivamente concluso la realizzazione del nuovo Ufficio Immigrazione da lui stesso inaugurato.

Le esequie si svolgeranno mercoledì 13 novembre, alle ore 14.30, presso la Parrocchia di San Francesco d’Assisi, sita in Rua Frati Minori n. 19 (angolo Corso Canalchiaro) a Modena.

La camera ardente è stata allestita presso la sede di “Terracielo Funeral Home” di via Emilia Est, 1320.