Mercoledì 13 novembre nuovo film cinema teatro Astoria per la rassegna ‘Film d’essai’

Mercoledì 13 novembre 2019, alle ore 21, al cinema tetaro Astoria torna la rassegna ‘Film d’essai’, organizzata dal Comune di Fiorano Modenese con Tir Danza, con il film franco-cinese ‘Manta Ray’, premiato al festival di Venezia.

La pellicola racconta di un pescatore di un villaggio vicino al mare, in cui sono annegati migliaia di rifugiati Rohingya, che trova uno sconosciuto privo di memoria che in più non parla la sua lingua.. L’umo lo accoglie in casa e gli dà un nome: Thonchai. Quando il pescatore un giorno, all’improvviso e misteriosamente scompare, Thonchai lentamente si impadronisce della sua identità, del lavoro e persino della moglie giunta in visita da un paese lontano.

Biglietto 5 euro, con riduzione a 4 euro per gli under 29 e gli over 65.

Per informazioni: 0536 404371 – www.cinemateatroastoriafiorano.it.