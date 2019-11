Quattro feriti ieri sera in uno scontro tra auto a Reggiolo

Quattro feriti, due dei quali in gravi condizioni, in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21 su via per Guastalla-Provinciale 2 a Brugneto di Reggiolo. Nello scontro tra due autovetture ad avere la peggio una madre e uno dei due bambini che viaggiavano con lei. Con l’elisoccorso, in serie condizioni, è stata trasportata all’Ospedale di Brescia una donna di 33 anni. Al Santa Maria di Reggio, pure lui in serie condizioni, è stato ricoverato un ragazzino 12enne. L’altro bambino coinvolto nell’incidente, 7 anni, è stato trasportato al Santa Maria nuova assieme al conducente dell’altra auto, un giovane 24enne: entrambi hanno riportato ferite meno gravi.

Sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Reggiolo e Guastalla, un’automedica e l’elisoccorso, oltre che i vigili del fuoco in quanto almeno uno dei feriti è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Rilievi affidati ai carabinieri.