Il Sindaco di Sassuolo ricorda Remo Bodei

“Un maestro a cui Sassuolo deve tanto, e non solo dal punto di vista culturale, fermamente convinto che la cultura ed il sapere non dovessero rimanere confinati nei salotti o nelle aule scolastiche ma potessero scendere in piazza, appannaggio di chiunque volesse riflettere e crescere dal punto di vista umano”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Remo Bodei, Presidente del Comitato Scientifico del FestivalFilosofia scomparso all’età di 81 anni.

“Studiando il passato si può spiegare il presente e pretendere di costruire il futuro – prosegue Menani – questo è stato uno dei suoi tanti insegnamenti che ha caratterizzato, sempre, lo spirito del FestivalFilosofia a cui la nostra città deve tanto. Ai familiari, ai tanti amici ed a tutta la cultura, italiana ed internazionale che oggi si scopre un po’ più povera, le più sincere e sentite condoglianze a nome dell’intera città di Sassuolo”.