Al via a Vergato una rassegna dedicata ai 5 sensi: cinema, arti figurative, cibo e musica per grandi e piccoli

Prende il via questo fine settimana a Vergato una rassegna di cinema, arti figurative, cibo e musica intitolata “I cinque sensi” che proseguirà fino al prossimo febbraio. Due le sedi della manifestazione: la biblioteca comunale Paolo Guidotti, in Galleria Primo Maggio, e il Cinema Nuovo di Vergato, che ospiterà una rassegna cinematografica a tema il lunedì alle 21.

Il primo appuntamento sarà dedicato alla vista. Si comincia domenica 10 novembre alle 17 con la proiezione di immagini del nuovo voume fotografico “Oltre la vista: l’Appennino che non vedi” in collaborazione con Luciano Marchi e Vergato Arte. Sarà inoltre inaugurata la mostra di fotografia sui cinque sensi a cura del Gruppo fotografico dell’Accademia di Porretta Terme.

Lunedì 11 novembre si proietterà il film “Per altri occhi” di Silvio Soldini.

Domenica 24 novembre alle 17 si passa all’olfatto con “Viaggio tra odori fantastici” in collaborazione con “Smell-Festival dell’olfatto”. Sarà poi inaugurata la mostra di pittura degli artisti Mario Ambrosini, Giorgio Lenzi, Miranda Bernardi, Paola Marchi e Mimma Ferri. Lunedì 24 proiezione del film “La parte degli angeli” di Ken Loach.

Per la festa dell’Immacolata, domenica 8 dicembre sempre alle 17, ci si dedica al gusto, con un incontro dedicato alla Mela Rosa Romana in collaborazione con l’associazione omonima rappresentata da Dario Mingarelli e Antonio Contini, in collaborazione con la gelateria “Le Streghe”. Il film del lunedì sarà “Amore, cucina e curry” di Lasse Hallström.

Dopo la pausa natalizia si riparte il 12 gennaio con l’udito e la lezione semiseria del coro “Live” per entrare nel magico mondo dell’ascolto, in collaborazione con Elide Melchioni e il Coro Farthan di Marzabotto. I partecipanti potranno apprezzare l’esposizione di strumenti musicali della famiglia Stefanelli. Il film previsto il 13 gennaio è “La famiglia Belier” di Eric Lartigau.

Ultima “due giorni” dedicata al tatto domenica 9 febbraio alle 17 con l’incontro “Toccare il tempo” in collaborazione con Paolo Gualandi dell’Opificio Artistico Silvestre Ideale. Lunedì 10 febbraio proiezione del film “Anna dei miracoli” di Arthur Penn.

Domenica 10 febbraio è prevista inoltre l’esposizione delle sculture realizzate dai bambini nel laboratorio del sabato: all’interno della rassegna sono infatti pensati appuntamenti per i più piccoli. Sono stati organizzati incontri e laboratori per bambini dai tre ai sette anni nella biblioteca di Vergato il sabato alle 10 e 30: l’ingresso è gratuito, ma si consiglia la prenotazione al numero 051 910559. Primo appuntamento sabato 9 Novembre con la vista, il 23 novembre c’è l’olfatto, il 7 dicembre il gusto. Dopo la pausa natalizia si riparte l’11 gennaio con l’udito e l’8 febbraio con il tatto.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Inoltre ogni domenica è previsto un aperitivo di saluto.