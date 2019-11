Una sede tutta nuova per il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Bologna Ovest

Cambia casa il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) Bologna Ovest. Da lunedì 11 novembre, infatti, il servizio accoglierà i cittadini nella nuova sede, realizzata su misura, al pianterreno di via Montebello 6, lasciando così i locali di viale Pepoli 5.

Con 190 metri quadrati di superficie complessiva, tutti climatizzati, la nuova sede assicura standard più elevati di comfort e sicurezza, per cittadini e medici.

Invariati gli orari di accesso all’ambulatorio, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, weekend e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Oltre alle visite ambulatoriali (circa 12 mila a settembre scorso), il servizio di Continuità Assistenziale offre consulenze telefoniche (circa 34 mila a settembre), visite domiciliari (1.168 a settembre), prescrizioni di farmaci non differibili, certificati di malattia (solo per lavoratori turnisti, nei giorni prefestivi e festivi, e per un massimo di 3 giorni).

Il numero di telefono, unico per tutte le sedi dell’area metropolitana, è 051 3131.

Il servizio di Continuità Assistenziale, attivo nelle fasce orarie nelle quali il Medico di famiglia non è disponibile, garantisce prestazioni sanitarie non differibili nelle ore notturne, dalle 20 alle 8, e dalle 8 alle 20 nei fine settimana e nei giorni festivi.

Il servizio è gratuito per i cittadini residenti in Regione o comunque domiciliate con scelta del medico in Emilia Romagna.