Tennis, Campionato Nazionale a Squadre: A1 maschile, lo Sporting ospita il Match Ball Siracusa

Recupero della prima giornata di ritorno per lo Sporting Club Sassuolo che, questa domenica, ospiterà la formazione siciliana del TC Match Ball Siracusa nell’unico incontro programmato del Campionato Nazionale a Squadre.

Sul sintetico indoor di via Vandelli, la formazione sassolese, sotto gli occhi delle altre squadre del girone che rimarranno alla finestra, proverà, con tutti i mezzi a disposizione, ad invertire la tendenza negativa che l’ha vista subire due sconfitte consecutive.

Si tratta perciò di un appuntamento importantissimo per la squadra dello Sporting, che davanti ai propri sostenitori vuole assolutamente riscattarsi. È anche un appuntamento che può riservare una bella sorpresa ai siciliani. Il bolltex dello Sporting, infatti, è risaputo sia una superficie difficile da digerire, per ogni avversario, e i padroni di casa sono ben consapevoli che il fattore campo è determinante. Se son rose fioriranno…

Appuntamento, quindi, a tutti i tifosi e appassionati per le ore 10 di domenica nella struttura indoor dello Sporting in via Vandelli a San Michele dei Mucchietti con ingresso libero.