Reggio Emilia: rubano il cellulare ad un giovane ma finiscono in manette poco dopo

Lunedì pomeriggio, la Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuta in Piazzale Europa, a seguito di chiamata giunta sulla linea d’emergenza del 113 da parte di un cittadino italiano, successivamente identificato per E.F., 21enne originario di Nola ma residente a Novellara, il quale riferiva che due cittadini di origine africana l’avevano rapinato del suo smartphone, modello Huawei P smart Z di colore blu con relative cuffie.

Il giovane comunicava agli operanti che i due soggetti si trovavano ancora sul posto, nei pressi delle pensiline dove sostano gli autobus, tra l’altro seguiti a vista dalle telecamere della sala operativa della Questura.

A questo punto gli agenti giunti in Piazzale Europa identificavano i due soggetti.

Uno dei soggetti, G.K., nato in Gambia, 23 anni, a suo dire in Italia domiciliato presso le ex Officine Reggiane, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e inerenti sostanze stupefacenti, in regola con le regole sul soggiorno, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso dello smartphone sottratto al ragazzo italiano. Il secondo soggetto veniva identificato per M.M., pure lui nato in Gambia, 25 anni, a suo dire in Italia domiciliato presso le ex Officine Reggiane, con precedenti di Polizia e penali e in regola anche lui con le leggi sul soggiorno. In questo caso la perquisizione personale si è conclusa con esito negativo.

Gli uomini della Squadra Volante procedevano all’arresto dei due soggetti per rapina in concorso. I due venivano poi portati presso la casa circondariale di Reggio Emilia in attesa della direttissima.