Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 7 novembre

Cielo poco nuvoloso al mattino con foschie e locali nebbie sulle aree di bassa pianura. Tendenza ad aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata a partire dai settori occidentali ed in graduale estensione dal pomeriggio al resto del territorio. Precipitazioni, dal tardo pomeriggio-sera, sul settore occidentale in estensione al resto della regione durante la notte ed in intensificazione. I fenomeni saranno più intensi sui rilievi dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime in diminuzione; valori compresi tra 6-7 gradi della pianura emiliana e 8-9 gradi della fascia costiera. Massime in lieve diminuzione sulla pianura occidentale e stazionarie altrove, comprese tra 11 e 16 gradi. Venti: moderati meridionali sui rilievi , con ulteriori rinforzi sul crinale dalla serata; in prevalenza orientali in pianura. Moderati dai quadranti meridionali sul mare dalla tarda serata. Mare: poco mosso sotto costa o temporaneamente mosso in giornata. Tendenza ad aumento del moto ondoso con mare mosso dalla tarda serata e nelle ore notturne.

(Arpae)