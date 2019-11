Michele Placido e Anna Bonaiuto al Teatro Boiardo di Scandiano giovedì 7 novembre

Secondo spettacolo in cartellone per la rassegna 2019-2020 del Boiardo di Scandiano, dopo il successo registrato dal sold out per tutte e quattro serate del Teatro delle Ariette che hanno ufficialmente inaugurato la nuova stagione dal 22 al 25 ottobre, giovedì 7 novembre è la volta di Piccoli crimini coniugali di Eric Emannuel Schmitt, con l’adattamento e regia di Michele Placido che salirà sul palco come coprotagonista insieme ad Anna Bonaiuto.

Sull’altalena del matrimonio fra impercettibili slittamenti del cuore e tradimenti conclamati si consuma la vita dei due protagonisti. Un sottile, brillante gioco al massacro a due voci a firma di Emmanuel Schmitt, scrittore, saggista, traduttore e sceneggiatore francese naturalizzato belga, tra gli autori teatrali più rappresentati sui palcoscenici d’Europa.

Gilles e Lisa, una coppia come tante. Da ormai quindici anni si trovano a vivere un apparentemente, tranquillo menage familiare. Lui, scrittore di gialli, in realtà non è un grande fautore della vita a due, convinto che si tratti di un’associazione a delinquere finalizzata alla distruzione del compagno/a. Lei, moglie fedele, è invece molto innamorata e timorosa di perdere il marito, magari sedotto da una donna più giovane…

