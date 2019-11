Contributi per iniziative e progetti a Fiorano Modenese

Il Comune di Fiorano Modenese ha pubblicato un bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti e iniziative proposti da enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi spontanei e privati, da realizzarsi nel secondo semestre 2019 e nei primi sei mesi del 2020, dando priorità a quelli programmati in occasione delle festività natalizie. In questo modo si intende valorizzare la sussidiarietà e la collaborazione tra servizi comunali e no profit, al fine di offrire alla cittadinanza la possibilità di partecipare ad attività diverse di tipo culturale, artistico, ludico, ambientale, sociale e sportivo.

Possono partecipare al bando enti pubblici, enti che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale o internazionale con ricadute sul territorio, associazioni e fondazioni, libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati fiscalmente registrati che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale o per attività e iniziative che riguardano la comunità locale; altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, tra cui anche soggetti di natura commerciale, per iniziative specifiche senza finalità di lucro o che devolvano gli utili in beneficenza.

Il Comune si riserva di finanziare i progetti presentati nei limiti delle previsioni del bilancio 2019-2021 e comunque per un importo complessivo non superiore a 49.500 euro per iniziative culturali, di 6.800 euro per progetti legati alle politiche giovanili, di 11.650 euro per attività di carattere sportivo, di 1.000 euro per iniziative legate alle pari opportunità.

Le risorse assegnate potranno essere inferiori a quanto richiesto seguendo, comunque, criteri di equità e proporzionalità.

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente sui moduli predisposti e scaricabili anche dal sito web del Comune, allegando tutta la documentazione richiesta (pena l’esclusione), entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 18 novembre 2019. L’istanza può essere inviata tramite mail a sport@fiorano.it, oppure consegnata a mano all’ufficio Associazionismo, al terzo piano di Palazzo Astoria, a Fiorano Modenese.

Per informazioni: tel. 0536 833433 – email sport@fiorano.it