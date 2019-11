Casalgrande: percorso di ascolto dei cittadini in vista del Piano Urbanistico Generale

Proposte, idee, rilievi, punti critici, prospettive e osservazioni sulla Casalgrande di domani: è quanto il Comune si propone di ascoltare nel percorso di definizione del Pug, Piano Urbanistico Generale che sostituirà il Psc – Rue. Dal 20 novembre al 18 dicembre, l’amministrazione darà la possibilità di esprimersi ai cittadini, nell’ambito di un calendario di 4 incontri. L’obiettivo è quello di mettere al centro le proposte dei cittadini, in vista della variante generale da Psc / Rue al Pug. Gli incontri saranno articolati in una breve introduzione esplicativa da parte dell’Ufficio di Piano, riguardo le caratteristiche della nuova legge regionale (la 24 / 2017) e i temi principali del Psc vigente. Ma grande spazio sarà dedicato alla possibilità di esprimersi dei cittadini.

Si parte mercoledì 20 novembre alle ore 20 presso la sala consiliare del Municipio, per i cittadini di Boglioni e Casalgrande Alto. Secondo appuntamento, destinato ai cittadini di Dinazzano, il 27 novembre alle 20 presso la sala civica coop La Bugnina. Mercoledì 11 dicembre alle 20 sarà la volta dell’incontro per i cittadini di Salvaterra e San Donnino, presso la sala civica del Parco Liofante. E infine, incontro per i cittadini di Veggia, Sant’Antonino e Villalunga, mercoledì 18 dicembre alle 20, presso la scuola elementare di Sant’Antonino.

Nel percorso di ascolto è previsto anche un ulteriore incontro per tutti i commercianti e le associazioni, attesi il 29 novembre alle 20 presso la sala consiliare del Municipio.