Calcinacci pericolanti in Strada Maggiore a Bologna: traffico inibito per permetterne la messa in sicurezza

Stamattina poco dopo le 10, su segnalazione alla sala operativa 115, i vigili del fuoco del distaccamento Carlo Fava con due squadre, sono intervenuti in Strada Maggiore a Bologna per un intonaco malfermo. I pompieri hanno messo in sicurezza la facciata del palazzo rimuovendo i calcinacci pericolanti. Strada Maggiore è rimasta chiusa al traffico per circa 50′, il tempo in cui i pompieri hanno operato con l’autoscala posta sulla sede stradale. Ovvi i disagi.

Rimosse quattro autovetture, interdetto il passaggio pedonale sotto il portico e interrotta la corrente alla linea filobus per precauzione. Sul posto oltre al 115 anche la Polizia Locale e il personale tecnico dell’azienda dei trasporti di Bologna, per interrompere l’alimentazione elettrica. L’intervento è durato oltre due ore.