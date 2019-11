Assemblea Nazionale LAIC venerdì a Bologna

È prevista per venerdì prossimo 8 Novembre 2019 l’Assemblea nazionale di LAIC (Lega Amministratori Immobiliari Condominiali). L’evento si terrà presso lo Zanhotel Europa di Bologna (V. C. Boldrini, 11 – vicino alla stazione ferroviaria centrale).

“Sarà un importante momento di incontro e di confronto tra tutti gli Associati sulle attività svolte e sulle novità per il 2020. Verranno discussi i temi più rilevanti della professione insieme a Istituzioni, Formatori ed Ospiti di rilievo che interverranno per fornire il loro contributo e per partecipare alla Tavola rotonda che definirà le linee programmatiche per l’anno nuovo”, così il Presidente delle Lega Amministratori Immobiliari, Avvocato Lorenzo Cottignoli.

LAIC, sorta a Bologna nel 2013, sino ad oggi ha puntato con forza sulla qualità formativa continua di competenze multidisciplinari, in linea con quanto richiede il mercato e con una costante attenzione al mondo della legislazione normativa.

La mattinata di lavoro vedrà, dopo la registrazione dei partecipanti, i saluti di Istituzioni locali previsti dalle ore 9.30, poi gli interventi di alcuni ospiti che saranno anche annoverati nell’albo dei formatori 2020 (Carlo Pikler, della Privacy and Legal Advice, Stefano Volpe di Vocal Coaching Project e Francesco Di Castri di Sinteg). Seguirà la tavola rotonda degli associati con le relazioni dei responsabili di sede, prima della relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo che discuterà di alcune delibere.

Il programma è pubblicato sul sito https://legaamministratori.it/assemblea-nazionale-2019/, per ulteriori informazioni o per partecipare (evento gratuito, prevede per i professionisti il riconoscimento dei crediti formativi), è possibile contattare la Segreteria Nazionale (Dott.ssa Annarita Cino) al Numero Verde 800134955 o per email info@legaamministratori.it