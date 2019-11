Teatro dialettale al Novecento di Cavriago

Appuntamento con il teatro dialettale giovedì 7 novembre a Cavriago. Multisala Novecento ospita lo spettacolo “T’la dag gnan se te m’la pegh… la sudisfasioun ed divorsier” di Stefano Morini con la Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano. In sala Rossa, alle 21, andrà in scena la storia di un moderno “Don Giovanni” con un’ex moglie un po’ esuberante, un’amante molto innamorata e una moglie tosta ma di larghe vedute.

Il “Don Giovanni” a un certo punto decide di mollare tutto per farsi una nuova vita con una nuova e giovanissima amante. Ma sbaglia giorno e anche i conti, soprattutto perché la moglie, che non si arrende davanti a niente, non gli darà mai e poi mai la soddisfazione di concedergli il divorzio e neanche di farlo partire. Vi aspettano due ore di risate assicurate. Prezzi dei biglietti: interi euro 10, ridotti (meno di 14 anni, da 65 anni in poi) euro 8,50. I posti sono numerati. I pagamenti si possono fare presso la cassa di Multisala Novecento, in via del Cristo 5, o per telefono con carta di credito nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21.30; al sabato e la domenica dalle 16 alle 21.

Maggiori info: www.multisala900.it, tel. 0522/372015.