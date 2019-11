Rotatoria Cialdini a Modena: si sperimenta la riduzione a una corsia

Da giovedì 7 novembre, salvo maltempo, in via sperimentale verranno ridotte da due a una le corsie in uscita dalla rotatoria via Cialdini-via delle Suore nel primissimo tratto verso il ponte. L’intervento è volto a ridurre la lunghezza dell’attraversamento pedonale migliorando la percezione reciproca di veicoli e utenti sulle strisce pedonali con conseguente aumento della sicurezza, in particolare per pedoni e ciclisti.

Il provvedimento rientra in un programma di interventi relativi a 8 snodi stradali, oltre a quattro assi ciclopedonali che saranno revisionati, già individuati come critici per la mobilità ciclopedonale nel territorio urbano e su cui sono previste modifiche per il miglioramento della sicurezza stradale.

L’intervento di riduzione delle corsie in uscita della rotatoria Cialdini verrà realizzato inizialmente in forma sperimentale (con new jersey e segnaletica gialla) al fine di verificarne l’efficacia e, contestualmente, saranno messi in opera ulteriori elementi di segnaletica con l’obiettivo di rendere maggiormente evidente la presenza dell’attraversamento, specie dopo il tramonto.

I punti critici sono stati individuati inizialmente nel Piano della Mobilità Ciclabile approvato nel dicembre 2016, documento successivamente integrato e aggiornato dal Pums 2030, il Piano urbano della mobilità sostenibile, adottato nel marzo 2019 e che sarà sottoposto entro fine anno all’approvazione del Consiglio comunale. Gli snodi sono stati individuati sulla base di un’analisi sui dati di incidentalità relativi alla mobilità ciclabile nell’intero territorio e per ciascuno sono state individuate specifiche soluzioni progettuali volte a migliorare le condizioni di sicurezza per la mobilità dolce.

Gli interventi previsti sono in alcuni casi lavori di manutenzione, in altri veri e propri riassetti di incroci per consentire una maggiore visibilità e una riduzione della velocità. Alcuni interventi sono già in corso all’incrocio via Piave-via Malagoli, nella rotatoria Natale Bruni – ai piedi del cavalcaferrovia – e presso la rotatoria Menotti-Divisione Acqui, nel quadrante adiacente alla Maserati. Altri punti in cui è previsto l’intervento nelle prossime settimane, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, sono via Suore/via Parenti, via Buon Pastore/via Peretti, strada Vignolese/via Fregni e via Menotti/via S.Caterina.

A seguire saranno programmati anche provvedimenti sugli assi ciclo-pedonali di via Divisione Acqui-via Indipendenza, via Buon Pastore-via Fratelli Rosselli, viale Moreali e via Marconi-via Luosi.