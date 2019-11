Ieri sera verso le 20.00, a San Felice sul Panaro, i Carabinieri della Stazione di San Martino in Spino, hanno sequestrato ad un 35enne del luogo, conosciuto alle forze di polizia, un bastone della lunghezza di 90 cm. L’uomo, al quale è stata contestata anche la violazione per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi al test con ritiro della patente di guida, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.