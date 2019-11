Malore nel bosco: cacciatore soccorso a Varana

Questa mattina verso le 8.30, i tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cimone, sono intervenuti nei boschi di Varana (Serramazzoni) per soccorrere un cacciatore 73enne colto da malore sotto gli occhi di un amico che ha dato l’allarme. L’uomo, L.T. le iniziali, di Formigine, fortunatamente non ha mai perso conoscenza, ma non era in grado di riprendere il cammino.

Sul posto, nella zona di via Vandelli-Casone lontano dalla strada, i tecnici Saer assieme all’ambulanza Avap di Serra. Dato il luogo impervio, stabilizzato su barella il 73enne è stato recuperato con verricello dall’elicottero 118 di Pavullo, vettorato direttamente sul punto dai tecnici Saer, e quindi condotto all’ospedale di Baggiovara in condizioni di media gravità.