Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, uniformi in alcuni negozi del centro

Il 4 Novembre 2019 si celebra la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale oltre al 101° anniversario della fine del primo conflitto mondiale.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha inteso dare ulteriore risalto alla ricorrenza esponendo al pubblico, dal 31 al 4 novembre, presso le vetrine di alcuni negozi del centro cittadino storiche uniformi dell’Arma di particolare pregio ed oggetti di equipaggiamento, risalenti al periodo che va dal 1820 fino al 1930.

In Via Carlo Farini 14, presso la “Galleria Antiquaria del Cantone”, è possibile osservare un’uniforme da Maresciallo del 1880, un’uniforme da Appuntato per servizi da campagna del 1902, una divisa da Maggiore del 1930 e una Grande Uniforme da Vice Brigadiere del 1924 con decorazioni riferite al primo conflitto mondiale. Completano quella vetrina un’uniforme da Tenente per servizio di rappresentanza del 1934, tre sciabole: una da Ufficiale modello 1874, una da Maresciallo del 1829, una da brigadiere del 1829 ed una “Daga” da Carabiniere modello del 1814.

Nella Via Emilia Centro 99, presso la “Gioielleria Caroceli Preziosi” è possibile apprezzare un’ uniforme con elmo da Corazziere del 1930.

In Corso Canalgrande 65, presso “Boutique dell’arredamento” , è in esposizione un’uniforme da Maresciallo Maggiore della Fanfara dell’Arma risalente al 1980 e uniforme da Maresciallo Capo risalente al 1902.

Un ringraziamento agli esercenti di Modena che hanno gentilmente aderito all’iniziativa, permettendo l’esposizione al pubblico di queste belle uniformi.