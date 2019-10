A Concordia la strada provinciale 8 resta chiusa, venerdì 1 e sabato 2 novembre, tutto il giorno, in un tratto all’altezza del centro abitato, per consentire lo svolgimento della tradizionale Fiera di Ognissanti che quest’anno articola su due giornate. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale e comunale con itinerari alternativi segnalati sul posto. In particolare il traffico della provinciale 8 sarà deviato sulla provinciale 7 delle Valli e su via Matteotti.