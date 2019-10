Al via la campagna di raccolta fondi “Sogni Reali” della Croce Verde di Reggio Emilia

Sognare è bello. Ma lo è ancora di più quando i sogni diventano realtà. E Croce Verde Reggio Emilia ne ha uno importante: raccogliere 400 mila euro per acquistare 4 nuove ambulanze e migliorare così l’assistenza alla comunità.

Per questo, parte ufficialmente oggi “Sogni Reali”, il nuovo progetto di raccolta fondi di Croce Verde Pubblica Assistenza, grazie al quale cittadini e aziende possono contribuire a rendere reale questo grande sogno: è possibile infatti effettuare una o più donazioni da 20€, da 50€ o da 100€ in su, partecipando a una raccolta fondi che renderà i servizi di emergenza-urgenza e trasporto ospedaliero sempre più efficienti e puntuali, grazie a mezzi moderni e dotati dei più avanzati ausili.

Donare è facilissimo e tutte le indicazioni sono presenti sulla pagina web https://www.croceverde.re.it/sostienici/sogni-reali/: è possibile compilare il modulo online per comunicare la propria donazione tramite bonifico bancario (IBAN IT08O0850912803030010055688 con causale Sogni Reali – Donazione Ambulanze) oppure effettuata direttamente presso la sede di Croce Verde (via della Croce Verde 1 a Reggio Emilia, da lunedì a venerdì ore 8.30 – 17.00 con orario continuato).

Sempre sulla pagina https://www.croceverde.re.it/sostienici/sogni-reali/, durante tutta la durata del progetto, è possibile seguire l’avanzamento della raccolta fondi passo dopo passo tramite una grafica virtuale: con l’aumentare delle donazioni, il disegno dell’ambulanza svanirà per lasciare spazio all’immagine reale, simbolo di come ogni donazione contribuirà a “rendere reale” il sogno della Pubblica Assistenza.

Sono due infatti i cardini sui quali fonda da sempre l’attività della Croce Verde Reggio Emilia: la vicinanza alla comunità, che guida la Pubblica Assistenza da più di un secolo e che spinge a migliorare costantemente le prestazioni offerte alla città, con lo spirito di servizio e dedizione che anima tutti i volontari. Ma anche la voglia di sognare, di guardare al futuro con l’ambizione di migliorare e crescere ancora, trasformando questi sogni in realtà.

Partecipare alla raccolta fondi “A noi i sogni piacciono reali” significa sostenere Croce Verde Reggio Emilia nel suo impegno a favore della comunità e nel garantire mezzi di primo soccorso sempre all’avanguardia.

https://www.croceverde.re.it/sostienici/sogni-reali/